Аэропорт Краснодар предупреждает о возможных задержках вылетов

Аэропорт Краснодара продолжает работу в штатном режиме, планируя обслужить 80 рейсов в сутки, однако предупреждает пассажиров о возможных задержках из-за противообледенительной обработки самолетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В течение суток краснодарская воздушная гавань планирует обслужить 39 рейсов на вылет и 41 рейс на прилет. Аэропорт и авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания полетов.

Возможны задержки рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов в Краснодар, а также с увеличенным временем наземного обслуживания из-за противообледенительной обработки самолетов перед вылетом. Службы аэропорта работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах остается спокойной, продолжается регистрация на рейсы.

Аэропорт рекомендует пассажирам следить за информацией о времени вылета на онлайн-табло или в Telegram-боте AerodinamikaBot.

«Ъ-Кубань» писал, что в международных аэропортах Краснодара и Сочи задержаны вылет и прилет 47 рейсов, следует из онлайн-табло. В Краснодаре отложены вылет 17 и прилет 20 рейсов. Среди рейсов на вылет — шесть в Москву, три в Санкт-Петербург и ряд в другие города.

Алина Зорина