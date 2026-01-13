Новочеркасских чиновников наказали за игнорирование обращений граждан

Прокуратура Новочеркасска привлекла к административной ответственности должностных лиц городской администрации за нарушение порядка работы с обращениями граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о рассмотрении заявлений граждан. Выяснилось, что пять человек, направивших обращения в городскую администрацию, не получили ответы в установленные законом сроки.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. После его рассмотрения все нарушения были исправлены — заявителям направили ответы. Виновных должностных лиц наказали по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Валентина Любашенко

