Возобновление авиасообщения подстегнуло интерес к покупке жилья на Кубани

Возобновление работы аэропортов в Геленджике и Краснодаре приведет к росту спроса на недвижимость в Краснодарском крае. Интерес к покупке жилья в регионе увеличился в среднем на 15-16%. Это в свою очередь в ближайшие два-три года приведен к существенному подорожанию квадратных метров в прилегающих к авиагаваням районах, считает директор ГК «Точно» Анастасия Маслеха.

Особенно заметен рост в Геленджике — после открытия аэропорта и восстановления прямого авиасообщения с Москвой интерес к бронированию жилья и отелей в городе вырос в три раза. Эксперт объясняет это тем, что снижение транспортной доступности ранее заставляло иногородних покупателей откладывать приобретение недвижимости.

Новый международный аэропорт Краснодара также станет фактором роста спроса на жилье, отмечает Анастасия Маслеха. Проект должен стать крупнейшим транспортным узлом Юга России и установить новые стандарты комфорта для пассажиров.

«Открытие нового аэропорта в Краснодаре станет мощным драйвером роста спроса на жилье в регионе — существенно повысит доступность края для внутренних и зарубежных инвесторов. Увеличится поток и бизнес-туристов — это прямая предпосылка к росту спроса на арендное и собственное жилье в радиусе 15-30 км от аэропорта. В этой локации также ожидаем активизацию строительства жилых комплексов бизнес- и комфорт-класса с фокусом на транспортную доступность. Уже в первые 2-3 года после открытия аэропорта можно ожидать рост цен на жилье в прилегающих районах на 15-25% при сохранении общего дефицита качественных предложений», — комментирует Анастасия Маслеха.

По состоянию на август 2025 года новый аэропорт в Краснодаре готов на 41,5%, открытие запланировано на вторую половину 2027 года. Вблизи аэропорта появится и новая железнодорожная ветка, строительство которой активно обсуждают с РЖД.

