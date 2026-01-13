НЕОМЕТРИЯ завершила строительство жилого комплекса ФЛОРА в Сочи

Федеральный девелопер НЕОМЕТРИЯ (ключевой актив Alias Group) получил разрешение на ввод в эксплуатацию (РНВ) четвертой — завершающей — очереди жилого комплекса ФЛОРА в Сочи.

Четвертая очередь жилого комплекса ФЛОРА — это современный 12-этажный жилой дом комфорт-класса. Общая площадь здания превышает 25 тыс. кв. метров, в том числе порядка 15 тыс. кв. метров приходится на жилье. Корпус рассчитан на 448 квартир, с его вводом в эксплуатацию общее количество квартир в проекте достигло 1719.

Жилой комплекс расположен в районе Кудепста между центральным Сочи и курортным Адлером в окружении лесного массива Сочинского национального парка. Архитектура проекта гармонично вписана в природное окружение: фасады выполнены в зеленой цветовой гамме, а декоративные экраны на корзинах кондиционеров дополнены перфорацией в форме листьев пальмы, отсылая к названию проекта.

Объект реализован в рамках масштабного проекта комплексного развития территории и полностью отвечает растущему спросу на жилье семейного формата в регионе, предлагая функциональные планировки, среднюю этажность, приватную и безопасную среду. На территории обустроены зоны для отдыха, спорта и прогулок, а также экологичные игровые площадки для детей разных возрастов. Предусмотрен pets friendly комплекс — оборудованная площадка для выгула собак со специальными трамплинами и барьерами, а также скамейки с навесами для людей. В подъездах оборудованы колясочные и лапомоечные.

При реализации проектов КРТ ключевыми акцентами становятся инфраструктурная связанность и сбалансированность создаваемой городской среды. Ранее в этом году в пешей доступности от жилого комплекса ФЛОРА компания НЕОМЕТРИЯ ввела в эксплуатацию крупнейший в Южном федеральном округе современный детский сад «Самшит». Благодаря девелоперу был построен капитальный мост через реку Кудепсту, что значительно улучшит транспортное сообщение района. Здесь также были укреплены берега реки и появилась благоустроенная набережная.

Для комфорта автовладельцев построен многоуровневый паркинг на 320 машино-мест, кроме того, на территории предусмотрены места для парковки еще 94 автомобилей.

«Получение разрешения на ввод в эксплуатацию — это важнейший этап реализации девелоперского проекта, который подтверждает не только полную техническую готовность объекта, но и выполнение обязательств по благоустройству и развитию территории»,— отмечают в пресс-службе федерального девелопера НЕОМЕТРИЯ.

К моменту завершения строительства основной объем жилья в проекте уже распродан, но покупателям еще доступен ассортимент квартир площадью от 20,9 до 64,2 кв. м, стоимостью от 9,4 млн рублей.

