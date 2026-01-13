Каждый пятый житель Дона считает 2025 год карьерно успешнее предыдущего

Каждый пятый житель Ростовской области считает 2025 год более успешным для карьеры, чем предыдущий. Исследование проводилось в декабре 2025 года среди двух тысяч дончан. Его результаты «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, наиболее оптимистично настроена молодежь: четверть специалистов 18-24 лет положительно оценили карьерные итоги года. С возрастом доля довольных снижается — среди 25-34-летних таких 23%, в группе 35-44 года — 20%, среди 45-54-летних — 18%, а после 55 лет — только 15%.

По отраслевому признаку лидируют специалисты маркетинга, рекламы и PR — 34% из них довольны карьерными достижениями. Следом идут работники добывающей отрасли (32%) и сферы безопасности (28%).

Должностные изменения коснулись меньшинства опрошенных: 6% получили повышение, 8% столкнулись с понижением, еще 4% сменили название позиции при сохранении функций. Чаще всего карьерно росли топ-менеджеры (23%), HR-специалисты (22%) и строители (18%).

Треть респондентов отметила увеличение доходов, у 35% зарплата осталась прежней, у 27% — сократилась. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован у кадровиков (44%), руководителей высшего звена (40%), строителей (38%), работников добывающей промышленности и производства (по 34%).

Главными достижениями уходящего года треть опрошенных назвала полноценный отпуск и повышение зарплаты, 27% — поиск новой работы. Также среди успехов — чтение книг (29%), повышение квалификации и путешествия (по 19%).

Валентина Любашенко