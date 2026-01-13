В Азовском районе раскрыли убийство с сокрытием тела в бетоне

Следственный отдел по городу Азов возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ростовской области по статье «убийство». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 2 января 2026 года подозреваемый во время бытовой ссоры задушил сожительницу электрическим кабелем в доме в пос. Койсуг Азовского района.

Чтобы скрыть преступление, фигурант поместил тело в чемодан и вывез на территорию строящегося объекта в Ростове-на-Дону, где замуровал его в бетон. Через несколько дней он подал заявление в полицию о пропаже женщины.

В результате совместной работы следователей и полицейских была установлена связь заявителя с совершенным преступлением. Место захоронения обнаружили, тело извлекли для судебно-медицинской экспертизы.

По ходатайству следователя суд арестовал обвиняемого. По делу продолжаются следственные мероприятия и экспертизы для установления всех обстоятельств преступления.

Валентина Любашенко