Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Анапа приняла около 50 тысяч отдыхающих в новогодние праздники

Анапа приняла около 50 тыс. отдыхающих в период новогодних праздников при средней загрузке объектов размещения 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В этот период на черноморском курорте функционировали свыше 100 мест проживания. Среди них — два детских санатория и одна детская здравница.

Наибольшим спросом у туристов пользовались гостиницы категории четыре и пять звезд. Путешественников привлекали насыщенные новогодние программы, спа-комплексы и детская анимация.

Санатории продемонстрировали максимальную востребованность — их загрузка достигла 90%.

Алина Зорина

Новости компаний Все