Анапа приняла около 50 тысяч отдыхающих в новогодние праздники
Анапа приняла около 50 тыс. отдыхающих в период новогодних праздников при средней загрузке объектов размещения 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В этот период на черноморском курорте функционировали свыше 100 мест проживания. Среди них — два детских санатория и одна детская здравница.
Наибольшим спросом у туристов пользовались гостиницы категории четыре и пять звезд. Путешественников привлекали насыщенные новогодние программы, спа-комплексы и детская анимация.
Санатории продемонстрировали максимальную востребованность — их загрузка достигла 90%.