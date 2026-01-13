Анапа приняла около 50 тысяч отдыхающих в новогодние праздники

Анапа приняла около 50 тыс. отдыхающих в период новогодних праздников при средней загрузке объектов размещения 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В этот период на черноморском курорте функционировали свыше 100 мест проживания. Среди них — два детских санатория и одна детская здравница.

Наибольшим спросом у туристов пользовались гостиницы категории четыре и пять звезд. Путешественников привлекали насыщенные новогодние программы, спа-комплексы и детская анимация.

Санатории продемонстрировали максимальную востребованность — их загрузка достигла 90%.

Алина Зорина