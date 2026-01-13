ГАИ Кубани возбудила дело из-за ненадлежащего зимнего содержания дорог в Краснодаре

Госавтоинспекция возбудила административное дело в отношении МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» администрации Краснодара из-за ненадлежащего зимнего содержания улично-дорожной сети города. Проверка проводилась в рамках постоянного рейда по контролю за обеспечением безопасности дорожного движения, дело возбуждено по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, назначено административное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ГИБДД, нарушения стали следствием недостаточного планирования работ по зимнему содержанию дорог со стороны органов местного самоуправления, в том числе несоответствия количества задействованной по муниципальному контракту снегоуборочной техники протяженности уличной сети и недостаточного объема патрульной снегоочистки в период снегопадов.

Аналогичное административное дело возбуждено в отношении Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по факту ненадлежащей организации зимнего содержания Яблоновского моста через реку Кубань, относящегося к дорогам регионального значения. По обоим эпизодам назначены административные расследования.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции фиксируют недостатки в состоянии дорог и улиц на основных магистральных направлениях с последующим оформлением актов и выдачей предписаний на обработку и устранение снежно-ледяных отложений. В течение 12 января было заактировано 21 проблемное место на улично-дорожной сети Краснодара, информация направлена ответственным лицам. Кроме того, Госавтоинспекция готовит требование главе города о принятии мер для обеспечения нормативного зимнего содержания дорог и улиц краевого центра.

Вячеслав Рыжков