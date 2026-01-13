На теплоходе в порту Ростов выявлено 13 тонн незадекларированного топлива
В порту Ростов-на-Дону на теплоходе из Бургаса (Болгария) таможенники выявили 13 т незадекларированного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.
Фото: пресс-служба Ростовской таможни
Старший механик корабля пояснил, что знал о расхождении реального и заявленного количества топлива и планировал в дальнейшем продать все неучтенное.
По данному факту в отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».