Следователи нашли гараж, где воры прятали похищенные из Лувра драгоценности

Следователи, расследующие ограбление Лувра, установили местонахождение драгоценностей. Их хранили в гараже на автостоянке в жилом районе Обервилье. Это последние известные данные об украденных экспонатах, пишет Le Parisien.

По данным следствия, 19 октября 2025 года двое преступников на скутерах заехали в подземный гараж частного дома в Обервилье, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что они «любовались» украденным в течение нескольких секунд, затем все спрятали. При этом, как отмечает издание, часть драгоценностей уже отсутствовала. Подозреваемые в ограблении еще несколько раз возвращались в гараж. В ночь на 23 октября они заметили камеры, после чего скрыли лица и уехали на белом легковом авто Citroen. 23 и 25 октября один из подозреваемых вернулся, забрал из гаража скутеры и имущество.

19 октября двое мужчин ограбили Лувр, поднявшись с помощью автовышки на второй этаж музея. Они разбили окно и взломали витрины, после чего скрылись при содействии пособников. Полиция арестовала четырех подозреваемых, но сами драгоценности пока не нашли. По данным BFMTV, из Лувра украли более 8 тыс. бриллиантов и 200 жемчужин.

