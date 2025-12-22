BFMTV: из Лувра украли более 8 тыс. бриллиантов и 200 жемчужин

Во время октябрьского ограбления из Лувра украли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, сообщает телеканал BFMTV. Ими были украшены восемь украшений, которые преступникам удалось унести.

В общей сложности злоумышленники похитили драгоценностей на сумму €88 млн, отмечает телеканал. По его информации, автовышка и скутеры, которые они использовали для ограбления музея, в тот день прибыли из одного и того же квартала в коммуне Обвервилье в северном пригороде Парижа.

19 октября двое мужчин ограбили Лувр, поднявшись с помощью автовышки на второй этаж музея. Они разбили окно и взломали витрины, после чего скрылись при содействии пособников. Украденные драгоценности еще не удалось найти, однако полиция уже арестовала четырех подозреваемых. Директор Лувра Лоранс де Кар на слушаниях в Сенате заявила, что кража стала возможной из-за устаревшей системы наружного наблюдения в музее. По ее словам, система охраны — «слабое место» Лувра.

