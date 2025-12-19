Лавров допустил переговоры Путина и Макрона при готовности французской стороны

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона могут состояться в случае готовности французской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если он (Эмманюэль Макрон.— "Ъ") готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что Россию не устраивает подход Европы к урегулированию конфликта на Украине, особенно в плане гарантий безопасности Киеву. По словам министра, Европа обсуждает создание коллективных вооруженных сил на Украине для контроля за ситуацией.

Эмманюэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным и призвал найти способы для этого в ближайшие недели. Последний телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 1 июля.