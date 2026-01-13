Освобожденный из тюрьмы во Франции баскетболист Касаткин стал игроком «Енисея»

Баскетболист Даниил Касаткин подписал контракт с красноярским клубом Единой лиги ВТБ «Енисей». Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Фото: Московская баскетбольная ассоциация Даниил Касаткин

Фото: Московская баскетбольная ассоциация

В июне 2025 года Даниил Касаткин был задержан в аэропорту Парижа по запросу США. По данным американских властей, он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Утверждалось, что жертвами злоумышленников, действовавших с 2020 по 2022 год, стали более 900 учреждений в стране. Баскетболист не признал вину. В октябре суд Парижа решил экстрадировать его в США.

8 января между Россией и Францией состоялся обмен двумя заключенными. В Москве был освобожден французский ученый Лоран Винатье, обвиненный в РФ в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В Париже из-под стражи вышел Даниил Касаткин.

На протяжении карьеры баскетболист выступал за подмосковные «Химки» и столичный МБА. Также он представлял команду Penn State Nittany Lions из Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Енисей» с 28 очками занимает седьмое место. В следующем матче клуб на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода».

Таисия Орлова