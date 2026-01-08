Рождественский обмен

Между Россией и Францией состоялся обмен двумя заключенными. В Москве был освобожден французский ученый Лоран Винатье, обвиненный в России в невыполнении обязанностей иноагента, а в Париже вышел из тюрьмы российский баскетболист Даниил Касаткин, обвиненный властями США в кибервымогательстве и задержанный французскими властями. Корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов поговорил с парижским адвокатом Фредериком Бело, представлявшим интересы обоих заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский ученый Лоран Винатье (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Французский ученый Лоран Винатье (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сегодня Даниил Касаткин был обменян на Лорана Винатье. Оба были моими подзащитными. Это огромное облегчение для обеих семей. Мы очень благодарны французской и российской дипломатии за то, что они нашли способ сделать это возможным»,— говорит Фредерик Бело, вспоминая ход дела.

Гражданин России Даниил Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу властей США о его временном аресте с целью экстрадиции в Америку.

23 июня он был представлен генеральному прокурору, после чего суд Парижского апелляционного округа постановил поместить его под экстрадиционный арест. С тех пор он находился в парижской тюрьме Френ, о которой, судя по его интервью «Ъ», сохранит не самые лучшие воспоминания. 5 сентября Касаткину официально вручили запрос США об экстрадиции и сопроводительные материалы; он отказался дать согласие на экстрадицию. В результате дело было передано на рассмотрение Парижского апелляционного суда. 27 августа суд отказал ему в освобождении под домашний арест.

Следующее судебное заседание было назначено на 10 сентября 2025 года. Накануне, 9 сентября, защита подала письменное заключение с требованием отклонить запрос об экстрадиции. Однако на заседании 10 сентября рассмотрение дела было отложено до 1 октября без указания причин. Протокол заседания защите предоставлен не был и отсутствовал в материалах дела, переданных адвокатам 17 сентября. На это противоречие неоднократно указывал суду и прокуратуре защитник Даниила Касаткина адвокат Фредерик Бело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Касаткин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Даниил Касаткин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тем не менее 29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию. Как поясняет Фредерик Бело, Даниил Касаткин принял тогда решение не подавать кассационную жалобу. По мнению россиянина, палата по расследованиям изначально заняла предвзятую позицию, а в условиях текущей политической ситуации у него не было никаких шансов на успех в Кассационном суде.

Касаткин считал себя полностью невиновным и не понимал, почему Франция настаивает на его экстрадиции, которую он воспринимал как решение, продиктованное причинами, лежащими вне рамок права.

Он ожидал решения французского премьер-министра и рассчитывал на поддержку своей страны — России, видя в этом последний шанс избежать экстрадиции в США.

Для исполнения решения суда оставалось лишь получить визу министра юстиции Жеральда Дарманена, а затем премьер-министра Себастьена Лекорню. Октябрь и конец года оказались чрезвычайно насыщенными для французского правительства, и, возможно, ожидание принесло свои плоды. Тем более что дело Лорана Винатье также постоянно обсуждалось во Франции, где, как и в России в случае с Касаткиным, многие не верили в его вину.

«С того момента, как во Франции оказался российский гражданин, а в России — французский, такой обмен, конечно, входил в число возможных решений. Тем более что их дела были известны в обеих странах благодаря прессе и работе журналистов, их имена были на слуху», — объясняет Бело. При этом адвокаты не могли заранее рассчитывать на успех. «Мы можем предлагать варианты, но дальше всё находится в руках французских и российских дипломатов», — говорит Бело. В итоге премьер-министр Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции, несмотря на решение суда. Даниил Касаткин был отправлен специальным самолётом в Москву, а тем же рейсом в Париж вернулся Лоран Винатье.

«Всё произошло чрезвычайно быстро, — рассказывает Бело. — Его разбудили в три часа утра. Он как раз получил рождественскую посылку, которую я подготовил для него к православному Рождеству: бриоши, шоколад, сухофрукты и многое другое».

Однако главный рождественский подарок он получил в эту ночь от руководства тюрьмы. Даниил Касаткин уже находится в Москве и поговорил по телефону со своим адвокатом. Он снова с семьёй — с родителями и невестой, которая сначала ждала его в Париже, а затем была вынуждена вернуться в Россию.

«Наш соотечественник Лоран Винатье свободен и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в сообщении, опубликованном в социальных сетях во второй половине дня. Министр иностранных дел Франции спустя несколько часов опубликовал фотографию своей встречи с бывшим заключённым: «Счастлив и испытываю огромное облегчение, приветствуя Лорана Винатье по его возвращении во Францию после 581 дня заключения в России», — написал Жан-Ноэль Барро.

Сегодня защита получает благодарности со всех сторон. «В этом есть что-то почти магическое, но за этим стоят огромный труд и большая доля удачи», — подытоживает Фредерик Бело.

Алексей Тарханов