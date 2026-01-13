В Волгодонске назначили исполняющего обязанности замглавы по строительству

В Волгодонске исполняющим обязанности заместителя главы администрации по строительству назначен Вадим Ремизов. Одновременно он продолжит руководить отделом взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Волгодонска Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

Вадим Ремизов родился в Волгодонске и получил высшее образование в области юриспруденции и экономики. Более 10 лет чиновник прослужил во внутренних войсках МВД России, занимал руководящие должности в надзорных ведомствах, пост заместителя главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, а также работал в прокуратуре Калининградской области. Господин Ремизов является ветераном боевых действий и имеет звание подполковника юстиции.

Константин Соловьев