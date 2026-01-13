«Агрокомплекс Лабинский» консолидирует активы через присоединение к мясокомбинату

«Мясоптицекомбинат Каневской» объявил о присоединении четырех торговых компаний, включая торговые дома «Воля», «Каневские колбасы» и «Победа».

Как стало известно «Ъ-Кубань», единственный участник ООО «Мясоптицекомбинат Каневской» утвердил реорганизацию предприятия путем присоединения четырех обществ. К мясокомбинату перейдут ООО «ТД ЗАО ПЗ Воля», ООО «Каневской торговый дом», ДП ООО «ТД Победа» и ООО «ТД Каневские колбасы».

Все участвующие в слиянии компании находятся под управлением ООО «Агрокомплекс Лабинский». После завершения процедуры деятельность продолжит «Мясоптицекомбинат Каневской» под тем же управлением.

В сообщении системы «СПАРК-Интерфакс» говорится, что кредиторы реорганизуемых предприятий могут предъявить требования в течение 30 дней после публикации второго уведомления в «Вестнике государственной регистрации». При возникновении обязательств до первого объявления о реорганизации кредиторы вправе требовать через суд досрочного исполнения долговых обязательств или их прекращения с возмещением ущерба.

ООО «Мясоптицекомбинат "Каневской"» зарегистрировано в 1992 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Чистый убыток компании в 2024 году составил 167 млн руб.

Елена Турбина