Ижевск вошел в топ-3 городов РФ по росту цен на «вторичке» по итогам года

Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Ижевске за 2025 год увеличилась на 16%, до 97,7 тыс. руб. По динамике годового роста цены столица Удмуртии заняла 3-е место среди 50 крупных городов РФ, уступив только Махачкале (+25%, до 120,9 тыс. руб.) и Курску (+24%, до 109,9 тыс. руб.). Об этом пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG. Единственным крупным городом, где стоимость «квадрата» снизилась, является Новокузнецк: цена уменьшилась на 2%, до 92,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, согласно исследованию аналитиков сервиса «Циан», Ижевск возглавил рейтинг городов РФ по росту цен «квадрата» на вторичном рынке по итогам. По их данным, средняя стоимость «квадрата» выросла на 16%, до 109,1 тыс. руб. При этом значение оказалось ниже, чем в среднем по крупным городам страны — 146,9 тыс. руб.

Владислав Галичанин