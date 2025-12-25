Ижевск возглавил топ крупных городов РФ по росту цен на «вторичке» за год

Ижевск занял первое место по росту цены 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости за год среди крупных городов РФ. За это время стоимость «квадрата» увеличилась на 16% и достигла в декабре 109,1 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики сервиса «Циан».

Тем не менее цена 1 кв. м в столице Удмуртии в конце года оказалась меньше, чем в среднем по крупным городам РФ — 146,9 тыс. руб. Она выросла за год на 8%. По приросту стоимости «квадрата» Ижевск сопоставим с Севастополем, Санкт-Петербургом и Чебоксарами (на 12-14%).

«Рост цен (на “вторичке” в целом по РФ,— “Ъ-Удмуртия”), несмотря на заградительные ставки по ипотеке, сохранился, но он был не таким сильным, как в новостройках (+14%). Больших скидок на вторичке в 2025 году не было, они держатся на уровне 3,5-4%, что характерно для стабильного рынка. Максимальные темпы роста цен зафиксированы в октябре—ноябре — как следствие увеличения спроса»,— говорится в исследовании.

По словам директора направления вторичной недвижимости «Циана» Александра Гарбузова, в 2026 году ожидается рост цен на 8%, спроса — на 10%. «Основным фактором роста должно стать изменение ставки ЦБ — ниже 14% во втором полугодии. Возможные ограничения восстановления — замедление экономики и стагнация доходов»,— сказал он.

Напомним, стоимость «квадрата» на первичном рынке недвижимости Удмуртии за год выросла на 16,6% — до 124,8 тыс. руб. По данным аналитиков «Домклик» и «СберИндекс», цена на «первичке» в регионе растет 16 месяцев подряд.