Цены на вторичное жилье выросли в Курске рекордными темпами

Курск с минимальным отрывом занял второе место среди 50 крупнейших городов России по темпам роста цен на вторичное жилье в 2025 году. Средняя стоимость 1 кв. м вторички в городе увеличилась на 24% и достигла 109,9 тыс. руб. Об этом 13 января сообщает «РБК Недвижимость» на основе данных консалтинговой компании SRG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из соседей по Черноземью в рейтинге ближе всех к Курску оказался Воронеж, занявший седьмое место. Квадратный метр в городе в среднем подорожал на 13% — до 110,6 тыс. руб. В Москве вторичное жилье в 2025 году подорожало на 10% — до 355,8 тыс. руб. за кв. м. Столица не вошла в топ-10 по темпам роста цен.

При составлении общероссийского рейтинга расчет велся автоматизированной системой оценки недвижимости с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения. Статистика выделила среднюю цену «квадрата» на основных платформах объявлений и в региональных базах (свыше 100 источников) в городах с самыми крупными рынками вторичного жилья.

«Динамика цен на жилую недвижимость в 2026 году будет формироваться под влиянием многих факторов. Основными из них являются направление денежно-кредитной политики ЦБ, определяемое уровнем ключевой ставки, реализация государственных программ и в целом общее состояние экономики. Но уже сейчас видны устойчивые тренды, которые определят 2026 год. Рынок становится чувствительным к обоснованной рыночной стоимости. Объекты, оценка которых соответствует рыночным показателям, сохранят стабильный спрос и ликвидность»,— прокомментировал результаты исследования руководитель направления «IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.

Единственным городом, где цены на вторичку снизились, оказался Новокузнецк. Там стоимость «квадрата» уменьшилась на 2% — до 92,7 тыс. руб.

Первую же строчку в рейтинге по росту заняла Махачкала. Как сообщает «Ъ-Кавказ», средняя цена квадратного метра в городе достигла 120,9 тыс. руб., что на 25% выше уровня 2024 года.

Третье место осталось за Ижевском. По данным «Ъ-Удмуртия», показатель увеличился на 16% — до 97,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Денис Данилов