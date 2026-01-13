Махачкала возглавила федеральный рейтинг по росту цен на вторичное жилье в 2025 году

Махачкала возглавила рейтинг российских городов по росту цен на вторичное жилье в 2025 году, сообщает «РБК Недвижимость» на основе данных консалтинговой компании SRG. Средняя цена квадратного метра в городе достигла 120,9 тыс. руб., что на 25% выше уровня 2024 года. Консалтинговая компания SRG проанализировала 50 крупнейших рынков и выявила устойчивый тренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Столица Дагестана обошла Воронеж и Оренбург, где цены выросли на 13%. Пермь, Сочи и Улан-Удэ показали прибавку в 12%. Курск отстал ненамного — рост составил 24%, до 109,9 тыс. руб. за квадратный метр. Ижевск закрыл тройку лидеров с 16% прибавкой до 97,7 тыс. руб.

Минимальный рост в 1% зафиксировали Балашиха и Астрахань. Пенза, Рязань, Хабаровск и Ставрополь прибавили лишь 3%. Новокузнецк стал исключением: цены здесь упали на 2%, до 92,7 тыс. руб. за квадрат.

Партнер SRG Максим Русаков объясняет тренд рыночной чувствительностью. Объекты с адекватной ценой сохраняют спрос и быстро продаются. Завышенные предложения висят месяцами. В 2026 году точное ценообразование определит успех сделок.

Ранее «Циан.Аналитика» отметила рост на 7% за год с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года — с 115,3 тыс. до 122,9 тыс. руб. В мае 2025 года цена в Махачкале достигла 125 тыс. руб., прибавив 9% к маю 2024-го и 1,6% к апрелю. Первичный рынок отстает: квадрат новостроек стоил 114,7 тыс. руб.

Тренд начался раньше. В мае 2024 года Махачкала уже лидировала с ростом 28,3% до 93,1 тыс. руб.. В первом квартале 2024-го добавила 8,4%. Инфляция и рост на первичке подтолкнули собственников вторички. В 2025 году спрос усилился из-за дефицита предложения и миграции в столицу региона из периферии.

Станислав Маслаков