МИД России вызвал посла Польши из-за ареста археолога Бутягина

МИД России выразил решительный протест послу Польши Кшиштофу Краевскому из-за декабрьского ареста в Варшаве российского археолога Александра Бутягина по украинскому запросу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

12 января дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Кшиштофу Краевскому заявили, что обвинения Киева носят абсурдный характер и связаны с научной работой Александра Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму. Москва потребовала немедленно освободить российского гражданина и отказаться от его передачи украинской стороне.

Сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был арестован польскими спецслужбами 4 декабря во время поездки из Нидерландов на Балканы. Ученый отказался давать показания в прокуратуре. Варшавский суд заключил его под стражу на 40 дней.

23 декабря польская прокуратура получила от украинских властей запрос об экстрадиции. По утверждению Варшавы, на Украине Александру Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. По данным украинских СМИ, речь идет о руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.

Алина Зорина