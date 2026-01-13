«Это дисциплинирует суды первой инстанции и ускорит движение дел»

С начала 2026 года изменился порядок принятия к производству апелляционных жалоб по гражданским делам в судах общей юрисдикции. Если раньше этот процесс был фактически двухэтапным, и в нем участвовали суды как первой, так и апелляционной инстанции, то теперь полномочия по принятию жалоб, восстановлению пропущенных процессуальных сроков полностью переданы на уровень апелляционных судов. Каким образом это нововведение повлияет на скорость и качество судопроизводства «Ъ-Кубань» пояснил представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Арег Оганесян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором

«Этот закон устраняет одну из самых странных и неэффективных, на мой взгляд, процедур в гражданском процессе — двухэтапную проверку апелляционной жалобы, которая на практике часто становилась избыточным процессуальным звеном и затягивала движение дела.

Самый важный плюс — наконец, появились четкие сроки. Раньше ГПК не устанавливал, в какие именно временные рамки суд первой инстанции обязан направить апелляционную жалобу в вышестоящий суд.

В некоторых судах этот процесс мог занимать месяцы. Сейчас закон прямо говорит: три дня со дня истечения срока апелляционного обжалования. Это дисциплинирует суды первой инстанции и объективно ускорит движение дел.

Второй момент — процессуальная логика. Судья первой инстанции фактически проверял жалобу на свое же решение, а также решал вопрос о восстановлении пропущенного срока. С точки зрения процессуального нейтралитета это всегда выглядело спорно. Теперь данные вопросы переданы суду апелляционной инстанции, что, на мой взгляд, гораздо более корректно и соответствует самой идее апелляционного пересмотра.

Возможно и косвенное положительное влияние нового закона. Суды первой инстанции разгружаются от технической проверки апелляционных жалоб, что потенциально может сократить сроки изготовления решений в окончательной форме. А именно с момента изготовления мотивированного решения фактически начинается процесс апелляционного обжалования.

Минус у реформы, по сути, один — нагрузка на систему правосудия никуда не делась, она просто перераспределилась.

Апелляционные суды и без того регулярно работают с огромным объемом дел, а теперь на них возложена обязанность по первичной процессуальной фильтрации жалоб. Насколько система справится с этим без потери сроков и качества, покажет только практика».