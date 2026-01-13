В Ростовской области фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Ростовской области фиксируют снижение заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом на второй неделе 2026 года по сравнению с первой неделей. Спад инфекций связан с длительными выходными днями и каникулами, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным еженедельного мониторинга, среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители гриппа, а также респираторные вирусы негриппозного происхождения: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Среди штаммов гриппа доминирует вирус А(H3N2).

В ведомстве напоминают, что при гриппе обостряются хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей, включая пневмонию, бронхит, отит, синусит, ринит и трахеит. Кроме того, могут возникнуть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардита и перикардита, а также поражения нервной системы: менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии и полирадикулоневриты.

Константин Соловьев