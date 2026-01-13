Госэкспертиза рассмотрит вопрос о строительстве полигона в Стерлитамаке

Экспертная комиссия Росприроднадзора сегодня должна рассмотреть проект строительства полигона твердых коммунальных отходов с производством RDF-топлива в Стерлитамаке, сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники. Актуальный график заседаний экспертных комиссий имеется в распоряжении «Ъ-Уфа».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Год назад инициатива компании «Мохит-СТР» (занимается сбором и сортировкой отходов в Стерлитамаке) стала предметом общественных обсуждений и слушаний. На публичных слушаниях по проекту, разработанному санкт-петербургской строительной компанией «Гидрокор», жители города выступили против строительства.

Свою позицию горожане и экоактивисты аргументировали тем, что фактически полигон будет находиться внутри города, хоть и на участке, исключенном местными депутатами из границ населенного пункта. По мнению общественников, работа полигона негативно скажется на экологии Стерлитамака.

Инициаторы и авторы идеи построить полигон объясняли ее тем, что мощности ныне использующейся свалки под Ишимбаем скоро будут исчерпаны. Кроме того, заверяют в «Мохит-Стр», открытие объекта позволит сократить транспортное плечо для перевозки мусора.

В середине феврали на планы по строительству полигона обратили внимание следователи, возбудившие уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В какой стадии находится расследование, неизвестно.

Заседание экспертной комиссии должно состояться по видеоконференцсвязи в 11:30 по московскому времени. Ее члены изучат наличие необходимых документов. Сама экспертиза продлится до 42 дней.

Идэль Гумеров