Управляющий магазинами Uniqlo холдинг зарегистрировал в России товарный знак

Японский холдинг Fast Retailing Co. (управляет сетью Uniqlo) зарегистрировал в России товарный знак «Юникло», сообщает ТАСС. Заявку направили 31 августа 2025 года из Японии. Товарный знак регистрируют по одному классу международной классификации товаров и услуг — одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье.

По данным агентства, в сентябре прошлого года холдинг также подал 21 заявку на регистрацию товарных знаков в РФ, связанных в том числе с Uniqlo, дочерней компанией GU. У холдинга в России есть около 27 товарных знаков, связанных с Uniqlo, два — с GU, три — с самой Fast Retailing Co.

До марта 2022 года под брендом Uniqlo в России работало 50 точек. Сеть объявила о приостановке работы своих магазинов после начала российской военной операции на Украине. К августу 2023 года Uniqlo расторгла последние договоры аренды с торговыми центрами и свернула весь бизнес в стране. В феврале 2025 года Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) вернуться. По итогам первого квартала прошлого года Uniqlo вошла в топ-5 наиболее популярных марок у россиян.

Подробности — в материале «Ъ» «Юникальная ситуация».