Свыше 100 нелегальных иностранцев выявили на стройках Краснодара и Сочи

В период новогодних праздников сотрудники полиции Краснодарского края выявили более 100 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале, иностранцы незаконно проживали и осуществляли трудовую деятельность, в том числе на строительных объектах в Краснодаре и Сочи.

По итогам проверочных мероприятий все выявленные лица привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Также в Абинском районе на территории фермерского хозяйства вблизи хутора Свободного полицейские обнаружили помещение, в котором 40-летний житель станицы Елизаветинской проводил незаконные религиозные обряды. Нарушителя привлекли к административной ответственности в установленном порядке.

Аналогичное правонарушение выявлено в Кропоткине. По данным полиции, 53-летний местный житель организовал молельную комнату в помещении придорожного кафе. В отношении него также приняты меры административного воздействия.

Помимо этого, двоих жителей Успенского и Тихорецкого районов сотрудники полиции привлекли к ответственности за демонстрацию экстремистской символики.

Профилактические и контрольно-надзорные мероприятия на территории региона продолжаются.

Мария Удовик