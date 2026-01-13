«Магнит» может открыть магазины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Сеть продуктовых магазинов «Магнит» рассматривает возможность выхода на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России в 2022 году. По данным участников рынка, которые приводит «Ъ», компания может развивать там свои точки при поддержке федеральных властей, которые обещают помощь в организации логистики и распределительных центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Собеседники «Ъ» на рынке ритейла указывают, что «Магнит» уже поставляет часть продукции в сеть «Твой магазин», работающую в Донецке, Мариуполе и Луганске. Ассортимент «Твоего магазина» близок к товарной матрице «Магнита» на юге и в центре России. В компании эту информацию не комментируют.

В 2026 году, как отмечают в «Магните», основное внимание будет сосредоточено на регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, где ощущается дефицит современных форматов торговли. Сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По итогам первой половины 2025 года выручка компании составила 1,6 трлн руб., увеличившись на 14,7% к аналогичному периоду прошлого года, а чистая прибыль сократилась на 70,2%, до 6,5 млрд руб.

Развитие розничной инфраструктуры на новых территориях активно поддерживается государством. Федеральные и региональные власти заявляют о готовности содействовать крупным сетям через создание распределительных центров и улучшение логистики. В такой ситуации сотрудничество «Магнита» с местными сетями может рассматриваться как тестовый сценарий выхода на рынок, отмечают эксперты отрасли.