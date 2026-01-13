ОАК сменила руководителей «Туполева» и филиала оперативно-тактической авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») сменила руководителей двух своих подразделений — АО «Туполев» и филиала по оперативно-тактической авиации (ОТА), передает ТАСС. «Туполев» возглавил Юрий Абросимов. Главой оперативно-тактической авиации назначили Владимира Ефимова.

До этого оба филиала возглавлял ныне 77-летний Александр Бобрышев. Источник, близкий к «Ростеху», сообщил РБК, что на должность искали «руководителя помоложе». В ОАК отметили, что господин Бобрышев покидает пост после выполнения поставленных перед ним задач по поставкам военной техники по гособоронзаказу (ГОЗ). РБК со ссылкой на один из источников сообщает, что его могут назначить советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Юрий Абросимов до этого занимал пост замуправляющего директора по экономике и финансам. Владимир Ефимов до назначения был замдиректора ОТА. Оба работают в тих структурах корпорации с 2012 года. В ОАК рассказали ТАСС, что главными задачами новых руководителей станут выполнение растущей производственной программы, а также исполнение планов по программе Ту-214.

АО «Туполев» разрабатывает и производит воздушную технику. Главный гражданский проект компании — перезапуск производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе (КАЗ). «Бизнес Online» указывает, что новый глава подразделения Юрий Абросимов — внук Юрия Литвинова, который руководил КАЗом в 90-е годы.

Согласно Программе комплексного развития гражданской авиации, первые Ту-214 должны были поступить на рынок в 2023 году. В июле этого года стало известно, что «Туполев» готов к заключению новых контрактов на поставку этих самолетов только после 2027 года. Сергей Чемезов сообщал, что выпуск Ту-214 планируют увеличить до 20 единиц в год к 2028–2029 годам.