Чемезов сообщил о планах ежегодно выпускать до 20 самолетов Ту-214

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что производство самолетов Ту-214 планируется увеличить до 20 единиц в год к 2028-2029 годам. Об этом он сообщил на церемонии награждения почетных граждан Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, Казанский авиационный завод за последние три года стал «суперсовременным предприятием». «Где-то к 2028-2029 году мы будем выпускать 20 машин в год, Ту-214»,— сказал Сергей Чемезов (цитата по ТАСС).

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов ранее заявлял, что первые самолеты Ту-214 ожидаются к 2025 году. В марте Министерство промышленности и торговли сообщило, что объем заказов на Ту-214 достиг 30 машин. В ноябре 2024 года Ту-214 с новыми российскими комплектующими совершил первый полет, который длился 1 час 10 минут.