Главу Завьяловского района Русинова оставили в СИЗО до начала февраля

Главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и взяточничестве (ст. 286, ст. 290 УК), оставили под стражей до 6 февраля. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения Константину Русинову 6 ноября

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Избрание меры пресечения Константину Русинову 6 ноября

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Константин Русинов был задержан 6 ноября. Следствие считает, что он помог местному бизнесмену и депутату (ФИО не озвучивалось) оформить землю в Завьяловском районе в долгосрочную аренду, за что последний оказал чиновнику «услуги имущественного характера» более чем на 500 тыс. руб. Кроме того, по версии следствия, Константин Русинов покровительствовал коммерсанту в предпринимательской деятельности.

По данным регионального УФСБ, впоследствии на Константина Русинова было заведено еще одно уголовное дело. В силовом ведомстве считают, что чиновник принудил ИП к ремонту одного из муниципальных объектов под угрозой негативных последствий для бизнеса в дальнейшем. Константин Русинов сделал это «из-за желания укрепить личный авторитет как успешного руководителя».

По последним данным, Константин Русинов свою вину не признает. Сейчас чиновник находится в СИЗО. Расследование продолжается. По статье о превышении должностных полномочий предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

О самых крупных задержаниях 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Взятки не гладки».