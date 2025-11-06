Глава Завьяловского района Удмуртии Русинов задержан по делу о взяточничестве

Глава Завьяловского района Удмуртии Константин Русинов задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Следствие считает, что Константин Русинов получил 505 тыс. руб. Вознаграждение выразилось в незаконном оказании услуг имущественного характера со стороны коммерческой фирмы за передачу в долгосрочную аренду земельных участков под Ижевском, а также за покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности.

Фигурант допрошен. По месту жительства и работы проведены обыски. Допрашиваются свидетели. Следователи ищут дополнительные факты, связанные с превышением Константином Русиновым должностных полномочий и хищениями при исполнении муниципальных контрактов.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении главы района под стражу. «В отношении взяткодателя следователем также будет принято процессуальное решение»,— добавили в СКР. Деятельность подозреваемого пресечена следователями СК совместно сотрудниками регуправления УФСБ.