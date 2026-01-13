Зампостпреда США в ООН назвала применение «Орешника» «опасной эскалацией»

Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс считает, что применение Россией ракеты «Орешник» по территории Украины является «опасной эскалацией». Она заявила об этом на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, целью ударов был район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. «Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны»,— сказала госпожа Брюс (цитата по «РИА Новости»).

9 января Минобороны РФ отчиталось об ударе «Орешником» по критическим объектам Украины. Удар был массированным — также использовались ракетный комплекс «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр». По данным ведомства, в результате был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На нем, в частности, обслуживали самолеты F-16 и МиГ-29.