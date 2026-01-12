Минобороны России назвало пораженные «Орешником» цели на Украине

Вооруженные силы России ударом «Орешника» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На нем, в частности, обслуживали самолеты F-16 и МиГ-29. Ударом ракетного комплекса были поражены производственные цеха, складские помещения с готовыми беспилотниками, инфраструктура заводского аэродрома.

Такую информацию 12 января привела пресс-служба Министерства обороны России, отметив, что она была подтверждена несколькими независимыми источниками. В сообщении отмечается, что на пораженном авиационно-ремонтном заводе производились ударные БПЛА большой и средней дальности. Они применялись для ударов по гражданским объектам в глубине российской территории.

В Минобороны добавили, что во время массированного удара с применением «Искандеров» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены два предприятия по сборке БПЛА, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.