Правительство РФ продлило 350 лицензий на алкоголь в Анапе и Темрюкском районе

Правительство РФ продлило срок действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, включая реализацию в сфере общественного питания, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Соответствующее постановление было официально опубликовано 29 декабря 2025 года.

Мера распространяется на 350 лицензий, охватывающих 780 торговых и ресторанных объектов, срок действия которых истекал в 2026 году. Продление будет осуществляться в автоматическом режиме: предпринимателям не потребуется подавать заявления, предоставлять документы или уплачивать государственную пошлину.

Как сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, инициатива была выдвинута региональными властями и поддержана федеральным центром. По его словам, решение направлено на поддержку бизнеса и смягчение последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крушением судов в Керченском проливе в декабре 2024 года. Ранее, в октябре 2025 года, Минфин подготовил проект постановления о продлении действия таких лицензий на год для предпринимателей указанных территорий.

Вячеслав Рыжков