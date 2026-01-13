Восемь улиц в Ростове-на-Дону утром остались без электроэнергии

В Ростове-на-Дону ранним утром произошли два технологических нарушения в электросетях, в результате которых без энергоснабжения остались восемь улиц. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Первый сбой случился в 05:38, из-за чего без электричества остались потребители на улицах Борко, Капустина, Волкова и Пацаева. Второе нарушение произошло в 06:10 — отключение затронуло жителей улиц Осенней, Футбольной, Курской и Зоологической.

Специалисты планируют восстановить подачу электроэнергии на всех пострадавших участках в течение трех часов.

Константин Соловьев