Экс-начальник новосибирской колонии повторно обжаловал приговор по делу о взятке

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба на приговор бывшему начальнику исправительной колонии №3 Новосибирска Константину Кузьмину по уголовному делу о коррупции. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее защита оспорила приговор в апелляционной инстанции, но безуспешно.

В августе 2025 года Первомайский райсуд Новосибирска признал бывшего начальника ИК-3 виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и назначил 3,5 года условно и штраф 366 тыс. руб. Кроме того, обвиняемого лишили специального звания полковник внутренней службы и конфисковали в доход государства принадлежавшие ему 105 тыс. руб. и драгунскую саблю.

По материалам следствия, начальник ИК-3 получал от заключенного взятки, за что оказывал ему покровительство, передавал деньги и предметы, запрещенные к использованию на режимном объекте, предоставлял свидания с девушками. Общая сумма подношений составила около 120 тыс. руб.: в одном из эпизодов в качестве взятки фигурировала сабля в ножнах с гравировкой «настоящему полковнику Кузьмину» стоимостью 17 тыс. руб.

Илья Николаев