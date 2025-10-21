Суд отказал бывшему начальнику новосибирской колонии в смягчении приговора

Коллегия Новосибирского областного суда оставила без удовлетворения жалобу защиты на приговор бывшему начальнику исправительной колонии №3 Константину Кузьмину. Об этом рассказала пресс-служба суда.

По материалам следствия, начальник ИК-3 получал от осужденного взятки, за что оказывал ему покровительство, передавал деньги и предметы, запрещенные к пользованию на режимном объекте. Всего тюремщику инкриминировали получение взяток на сумму около 120 тыс. руб., в одном из эпизодов в качестве взятки фигурировала сабля в ножнах с гравировкой «настоящему полковнику Кузьмину».

В августе 2025 года Первомайский райсуд признал бывшего начальника ИК виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам условно и штрафу в размере 366 тыс. руб. Кроме того, обвиняемого лишили офицерского звания и конфисковали в доход государства принадлежащие ему 105 тыс. руб. и саблю.

Адвокат обратился с апелляционной жалобой в Новосибирский областной суд. В ней он просил смягчить клиенту наказание, считая штраф и лишение звания необоснованными.

Факты коррупции выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области совместно с оперативниками Управления собственной безопасности областного ГУФСИН.

Илья Николаев