У осужденного экс-начальника колонии Новосибирска конфисковали драгунскую саблю

В Новосибирске сегодня вынесли приговор Константину Кузьмину, ранее возглавлявшему исправительную колонию (ИК) №3. По ч. 3 ст. 290 (взятка) ему назначили 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 366 тыс. руб., рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Кроме того, обвиняемого лишили звания полковника внутренней службы и конфисковали в доход государства принадлежащие ему 105 тыс. руб. и драгунскую саблю в ножнах, которая являлась вещдоком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По материалам следствия, начальник колонии получал от осужденного взятки, за что оказывал ему покровительство, передавал деньги и предметы, запрещенные к пользованию на режимном объекте. По данным источников «Ъ-Сибирь», экс-начальнику ИК вменяется получение взяток на сумму около 120 тыс. руб., один из эпизодов дела связан с получением взятки саблей с гравировкой «настоящему полковнику Кузьмину». Преступление выявлено сотрудниками новосибирских управлений ФСБ и ФСИН России.

ИК-3 расположена на улице Звездная в Первомайском районе Новосибирска. Это колония общего режима для заключенных, которые впервые отбывают наказание. В учреждении расположены станции техобслуживания, работают участки по изготовлению бытовой химии, мебели, канатно-веревочной продукции, животноводческий участок, налажены металло- и деревообработка, выпуск яблочного и грушевого соков.

Илья Николаев