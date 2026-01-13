Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Адыгее на переезде столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль

В Республике Адыгея произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде перегона Тульская—Майкоп Северо-Кавказской железной дороги. По данным перевозчика, около 02:20 водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. В результате аварии, по предварительной информации, пострадал водитель автомобиля. Схода подвижного состава не произошло, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.

В Северо-Кавказской железной дороге напомнили автомобилистам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную осторожность при пересечении железнодорожных переездов.

Вячеслав Рыжков

