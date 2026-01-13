Более 230 км дорог расчистили от снега в Краснодаре

Коммунальные службы Краснодара за понедельник расчистили более 230 км улично-дорожной сети после сильного снегопада, начавшегося в ночь на 12 января. Как сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале, полноценная обработка проезжей части, мостов и путепроводов противогололедными материалами будет продолжаться в течение всей ночи до вторника, в работах задействовано не менее 30 комбинированных дорожных машин.

С воскресенья на территории Краснодарского края сохраняется неблагоприятная погода — сильные дожди и снег сопровождаются образованием гололеда. По данным регионального центра мониторинга и прогнозирования ЧС, 13 и 14 января в крае ожидается мокрый и местами очень сильный снег с риском налипания на провода и деревья, а также усиление гололедных явлений.

В ночные часы в Краснодаре продолжается обработка песко-соляной смесью тротуаров, пешеходных переходов и подходов к остановкам общественного транспорта, число работников, задействованных на этих работах, к утру увеличат до 600 человек. Во дворах многоквартирных домов последствия снегопада устраняли около 1,7 тыс. сотрудников управляющих компаний и ТСЖ.

Ранее власти сообщали о росте числа пострадавших из-за непогоды. По данным регионального минздрава, в Краснодаре были госпитализированы девять человек, в том числе один ребенок, получившие травмы во время снегопада, еще пять человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на автомобилях, не оснащенных зимними шинами.

