На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде

Во вторник, 13 января, в Краснодарском крае сохранится неблагоприятная погодная обстановка. По данным Краснодарского ЦГМС, ожидается облачная погода, снег, местами сильный. До конца суток 12 января прогнозируются сильные дожди и дождь со снегом, в отдельных районах — с грозами. В ряде муниципалитетов возможны очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также интенсивное налипание мокрого снега на провода и деревья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Ночью и утром местами вероятен туман. В течение суток прогнозируются сильный гололед и гололедно-изморозевые отложения, на дорогах — гололедица и снежные заносы. Ветер северной четверти составит 4–9 м/с, на черноморском побережье порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха в крае ночью опустится до –4…–9 градусов, днем — до –2…–7 градусов, в горах — до –8…–13 градусов.

На черноморском побережье ожидается облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит –2…–7 градусов, днем — от –4 до +1 градуса.

В Краснодаре синоптики прогнозируют облачную погоду, временами снег, гололедно-изморозевые отложения и гололедицу на дорогах. Ветер северный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –6…–8 градусов, днем –4…–6 градусов. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Вячеслав Рыжков