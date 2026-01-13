Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Средства ПВО отражают атаку на Таганрог

Средства противовоздушной обороны в настоящее время отражают воздушную атаку на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что информации о пострадавших не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются.

«Прошу соблюдать предельную осторожность, следовать указаниям чрезвычайных ведомств, не выходить на улицу и не подходить к окнам», — написал глава региона.

Константин Соловьев

