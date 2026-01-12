Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Медведев призвал Трампа поторопиться с Гренландией, пока та не стала частью РФ

Президенту США Дональду Трампу следует быстрее принять решение по Гренландии, пока жители острова не проголосовали за присоединение к России. Об этом иронично заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге»,— написал господин Медведев в Max. Тогда, уточнил политик, у России появится новый, уже 90-й субъект.

Дмитрий Медведев добавил, что при установлении контроля над островом Дональд Трамп обзаведется новой должностью — acting president of Greenland (исполняющий обязанности президента Гренландии). По аналогии с тем, как господин Трамп назвал себя в Truth Social «и. о. президента Венесуэлы».

Дональд Трамп неоднократно обозначал желание США завладеть Гренландией, в Белом доме серьезность намерений подтвердили. По словам господина Трампа, это необходимо из соображений национальной безопасности. Кроме того, убежден американский президент, в противном случае на остров будут претендовать Россия или Китай.

