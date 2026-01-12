Белый дом подтвердил планы Трампа взять Гренландию под контроль США

Президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию по Гренландии и намерен добиться того, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Вчера вечером президент высказался очень четко. Он сказал, что хочет, чтобы США приобрели Гренландию, потому что считает, что, если мы этого не сделаем, в конечном итоге она будет приобретена или даже захвачена во время военных действий Китаем или Россией, что не хорошо ни для США, ни для Европы, ни для самой Гренландии»,— сказала госпожа Левитт журналистам.

Накануне Дональд Трамп заявил, что США «так или иначе» возьмут контроль над Гренландией. По его словам, в противном случае остров может оказаться под контролем Москвы или Пекина.