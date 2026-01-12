Трамп: США серьезно рассматривают ответ на подавление протестов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон серьезно рассматривает возможность ответа на подавление протестов в Иране, в том числе с применением силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

В разговоре с журналистами господин Трамп добавил, что США нанесут «невиданные ранее удары», если Иран атакует американские военные и коммерческие объекты. Запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Как добавил Дональд Трамп, США могут посодействовать восстановлению доступа иранцев к интернету. В качестве возможного варианта он назвал использование спутниковых систем Starlink. Интернет в Иране отключен с 8 января.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. По данным правозащитной организации HRANA, с начала протестов погибли как минимум 538 человек, в числе которых 48 сотрудников сил безопасности. Арестованы более 10,6 тыс. человек.