Альваро Арбелоа стал новым главным тренером «Реал Мадрида»

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером команды. На этом посту он сменил Хаби Алонсо, возглавившего клуб в мае 2025 года после ухода Карло Анчелотти.

Под руководством Алонсо команда провела 34 матча, одержала 24 победы, четырежды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В финале Суперкубка Испании «Реал» уступил «Барселоне» (2:3), а в чемпионате страны после 19 туров занимает второе место, отставая от лидера на четыре очка.

С июня 2025 года Альваро Арбелоа тренировал «Кастилью», а с 2020-го работал в системе академии «Реала». В качестве игрока господин Арбелоа выступал за «Реал Мадрид» с 2009 по 2016 год, проведя 238 официальных матчей и завоевав восемь трофеев. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира 2010 года и дважды выигрывал чемпионат Европы, сыграв за национальную команду 56 матчей.