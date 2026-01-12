В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Анапы и Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, звучат сирены. Об этом сообщают пресс-службы администраций городов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой. Тех, кого тревога застала на улице, призвали спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания или подземном переходе.

Нельзя использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов. Необходимо дождаться сигнала отмены и сохранять спокойствие.

«Ъ-Кубань» писал, что в период с 16:00 до 20:00 мск над территорией Краснодарского края уничтожили 18 беспилотников.

Алина Зорина