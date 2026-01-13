Мировая экономика привыкает к пошлинам

Мировая экономика в 2026 году вырастет на 2,7% после 2,8% в 2025-м, следует из прогноза экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Сдерживать рост будет дальнейшая фрагментация глобальной экономики, усиливающийся страновой протекционизм и слабая инвестиционная активность, являющаяся следствием растущей неопределенности в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Рост глобального ВВП, как прогнозируют аналитики ЮНКТАД в первом макроэкономическом обзоре этого года, в 2026-м окажется ниже показателя 2025-го — 2,7% после 2,8%. Показатель вновь будет ниже среднего значения допандемийного десятилетия 2010-х (3,2%).

Заметно замедлятся в этом году и темпы расширения объемов мировой торговли: до 2,2% с 3,8%. Прошлогодний импульс опережающих поставок продукции (возникший в ожидании введения торговых ограничений) себя исчерпал, и теперь снижение объемов глобального экспорта-импорта фактически безальтернативно. Увеличение тарифов при этом продолжит подталкивать страны к перестроению цепочек поставок.

Для многих стран 2026 год, таким образом, станет временем адаптации к меняющимся правилам игры в мировой торговле, отмечают в ЮНКТАД.

Эксперты полагают, что в диверсификации экспорта и импорта сейчас весьма заинтересован пострадавший от американских пошлин Европейский союз (ЕС). Отметим, что утвержденное Советом ЕС 9 января к подписанию соглашение о зоне свободной торговли с МЕРКОСУР (объединение государств Южной Америки) прежде всего позволит Европе нарастить торговлю продукцией АПК.

В целом в ЮНКТАД считают перспективы европейской экономики туманными — прежде всего они будут зависеть от динамики потребительских настроений. Поскольку уровень инфляции в ЕС соответствует целевым показателям Европейского центрального банка, ожидается, что его денежно-кредитная политика останется мягкой, что может поддержать внутренний спрос. С учетом неясных внешних перспектив предполагается, что экономика ЕС вырастет на 1,3% в 2026 году после роста на 1,5% в 2025-м.

Из прогноза также следует, что экономика США в 2026 году вырастет на 2% (1,9% в 2025-м) на фоне отложенных эффектов смягчения денежно-кредитной политики, а также адаптации к последствиям развернутых страной пошлин. Сдерживать рост при этом будет охлаждение найма (см. “Ъ” от 10 декабря 2025 года). Дополнительным фактором риска остается давление президента страны Дональда Трампа на ФРС и его главу Джерома Пауэлла. Как стало известно 12 января, прокуратура округа Колумбия начала расследование в отношении господина Пауэлла — предполагается, что он вводил в заблуждение Конгресс США, предоставляя неверные сведения о масштабах реновации штаб-квартиры ФРС. Сам глава регулятора считает дело политическим и связывает его с тем, что до сих пор ФРС удавалось сохранять независимость и отказываться от резкого снижения ставки, на котором настаивал президент.

В 2026 году более медленный рост экономики ожидается и в Китае: ВВП этой страны, по прогнозу ЮНКТАД, вырастет на 4,6% после увеличения на 5% в 2025-м. Среди причин — проблемы с внутренним спросом и спад на рынке недвижимости. Вместе с тем, напоминают в Goldman Sachs, до сих пор эти проблемы не мешали китайской экономике устойчиво расти, и 2026-й в этом смысле исключением, вероятно, не станет. С учетом того, что КНР быстрее других торговых партнеров США переориентирует свои поставки, экспорт страны продолжит стабильно расширяться, полагают аналитики инвестбанка и прогнозируют рост ВВП Китая на 4,8%.

Среди общих факторов, которые будут тормозить рост как развитых, так и развивающихся экономик в 2026 году,— дальнейшая фрагментация мировой экономики.

Региональная интеграция (в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе; см. “Ъ” от 28 октября 2025 года) компенсирует потери от деглобализации лишь отчасти. Инвестиционная активность в мире в условиях неопределенности продолжит замедляться — в этом году поддержать ее, вероятно, не смогут даже растущие вложения в технологии искусственного интеллекта. В числе других негативных прогнозов экспертов — усиливающийся протекционизм: с учетом агрессивной торговой политики многих стран формальных поводов для защиты внутренних рынков в наступившем году станет еще больше.

Кристина Боровикова