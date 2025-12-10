Ставка на занятость

Федеральная резервная система (ФРС) США 10 декабря снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,5–3,75% годовых. Продолжение смягчения денежно-кредитной политики обусловлено прежде всего тревожной ситуацией на американском рынке труда. Решение регулятор вновь принимал в условиях информационного вакуума — хотя шатдаун в стране закончился, многие статданные, на которые традиционно ориентируется ФРС, по-прежнему не обработаны и не опубликованы. Дополнительные сложности создает и политический подтекст: среди голосовавших членов совета управляющих есть потенциальные кандидаты на должность главы ФРС, которые вслед за Дональдом Трампом все активнее призывают к оперативному и резкому снижению ставки.

По итогам заседания 9–10 декабря ФРС США третий раз подряд снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до диапазона 3,5–3,75% годовых. Смягчать ДКП регулятор начал на сентябрьском заседании, до этого ставка оставалась на неизменном с декабря 2024-го уровне — 4,25–4,5%.

Хотя регулятор признал, что инфляция остается повышенной, речи о том, что ее разгоняет тарифная политика США, как следует из заявлений ФРС, пока не идет. Вместе с тем риски ослабления рынка труда видятся совету управляющих достаточно серьезными — этим во многом и объясняется решение о снижении ставки. «Прирост рабочих мест замедлился в этом году, а уровень безработицы вырос»,— отмечается в заявлении по итогам заседания.

Интрига вокруг решения ФРС сохранялась до последнего, в том числе потому, что регулятор принимал его в отсутствие актуальной статистики. Из-за шатдауна (закончился 12 ноября) Министерство труда страны не опубликовало часть данных по занятости за октябрь, ноябрьский отчет будет обнародован только в середине декабря.

Доклады независимых аналитиков между тем свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда становится все тревожнее.

В частности, по оценкам ADP Research, в ноябре в частном секторе экономики США фиксировалось максимальное с марта 2023 года сокращение числа рабочих мест — на 32 тыс. Отметим, что прогнозировать состояние американского рынка труда даже на краткосрочную перспективу сложно, поскольку неопределенными остаются планы Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Кроме того, перед заседанием у ФРС не было и свежих данных о динамике роста цен. Сейчас известно только то, что в сентябре инфляция в США ускорилась в соответствии с ожиданиями — до 3% с 2,9% в августе, а дефлятор потребительских расходов (PCE, считается более чувствительным индикатором) снизился до 2,8% с 2,9%.

Несмотря на отсутствие многих данных о состоянии экономики в четвертом квартале, ФРС 10 декабря все же представила обновленный прогноз. Регулятор ожидает, что в 2025 году индекс PCE составит 2,9% (в сентябре ожидалось 3%), в 2026-м — 2,4% (2,6%), в 2027-м — 2,1% (2,1%). Базовая инфляция (индекс Core PCE, без энергоносителей и продовольствия) в этом году составит 3% (3,1%), в следующем — 2,5% (2,6%), в 2027 году — 2,1% (2,1%).

ФРС ожидает, что американская экономика вырастет на 1,7% (1,6%) в этом году, 2,3% (1,8%) — в 2026-м и на 2% (1,9%) — в 2027-м. Некоторое улучшение оценок может быть связано с заключением целого ряда торговых сделок и постепенной адаптацией мировой торговли к изменившимся правилам игры. «Поступающие данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами»,— отмечается в заявлении регулятора.

С учетом политического расклада в ФРС единогласного решения по ставке от членов совета управляющих аналитики не ждали. Дискуссия прогнозировалась прежде всего потому, что 5 из 12 голосующих в последние недели открыто заявляли, что не считают оправданным дальнейшее смягчение ДКП. Вместе с тем отдельные представители совета управляющих, напротив, настаивали на снижении ставки активнее прежнего. В их числе есть те, кого Дональд Трамп рассматривает как кандидатов на должность главы ФРС — напомним, срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в мае 2026-го.

В частности, по данным Financial Times, в списке претендентов есть действующие члены совета управляющих Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. На декабрьском заседании они поддержали шаг снижения в 25 базисных пунктов. Сам господин Трамп, напомним, регулярно критикует ФРС за слишком медленное сокращение ставки. Кандидатуру нового главы регулятора он, как ожидается, предложит уже в начале следующего года. Отметим, пока, несмотря на внешнее давление, Федеральной резервной системе удавалось сохранять независимость, 2026-й в этом смысле может стать для ФРС временем новой проверки на прочность.

