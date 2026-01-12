Эрмитаж продолжит помогать арестованному в Польше археологу Бутягину

Эрмитаж продолжит помогать археологу Александру Бутягину через дипломатические каналы, сообщила пресс-служба музея. Ученого задержали в Польше 4 декабря по запросу Украины. Его обвиняют в проведении раскопок в Крыму, которые, по мнению украинских властей, были незаконными.

Эрмитаж находится в постоянном контакте с МИД России, посольством РФ в Польше и коллегами из музейного сообщества, добавили в пресс-службе. В декабре гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письма министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку и коллегам в Европе. В них господин Пиотровский указал на возможные последствия ситуации для археологического и музейного сообщества.

Окружной суд Варшавы продлил арест Александру Бутягину до 4 марта. По версии украинской стороны, ущерб во время раскопок в Крыму составил сотни миллионов рублей. Господин Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья в Эрмитаже.

